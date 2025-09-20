KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain

KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l'office public de la langue bretonne Samedi 20 septembre, 10h00 KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Loire-Atlantique

visites en breton ou en français

KDSK, centre de ressources culturelles celtiques de l’office public de la langue bretonne

12, avenue de l’Angevinière

De 10 h à 16 h 30 – Accès libre

Les missions de l’association KDSK, créée en 1999, ont été transférées à l’office public de la langue bretonne au 1ᵉʳ janvier 2024 afin d’assurer la continuité de ce centre de ressources culturelles.

Les journées européennes du patrimoine 2025 seront encore une fois l’occasion pour le KDSK de partager les ressources qu’il met en valeur et de présenter son travail de numérisation de documents en breton ou bilingues breton-français : fonds documentaire (d’affiches, photos et autres supports de communication) ainsi que son fonds d’ouvrages du domaine public, rares ou souvent trop fragiles pour être manipulés.

KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l'Angevinière, St-Herblain 44800 Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le KDSK (Centre de ressources culturelles celtiques) a pour objet la création et la gestion d'un centre multimédia de ressources culturelles assurant la promotion de la langue, de la littérature et du patrimoine culturel bretons.

Ce centre propose un fonds documentaire spécialisé sur la Bretagne, la langue bretonne et les Pays Celtiques, le patrimoine culturel, sous ses aspects les plus variés : production littéraire, édition, ethnologie, histoire, vie économique et sociale…. La production littéraire de langue bretonne aujourd’hui éditée, est systématiquement acquise. La littérature bretonne de langue française ainsi que la littérature des autres langues celtiques constituent également une part importante du fonds.

Environ 18 000 documents sont mis à la disposition du public, plus de 400 titres de revues spécialisées sur la Bretagne ou les Pays Celtiques y sont également archivées.

Les documents les plus fragiles et les plus anciens du domaine public sont numérisés et mis en ligne sur le site internet du KDSK ainsi que sur Bretania, le portail régional numérique. Ouvert à tout public : enfants et adultes. Gratuit. Ouverture au public du mardi au vendredi : 10h-12h & 14h-18h ainsi que le samedi matin de 10h à 13h

Le KDSK vous présente son travail de numérisation du fonds documentaire ainsi que son fonds d’ouvrages du domaine public.

