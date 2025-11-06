KEBLACK – 6MIC Aix En Provence

KEBLACK Début : 2025-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

6MIC présente en accord avec Décibels Productions et Motema Record KeBlack débarque au 6MIC !Avec plus de 950 millions de vues sur YouTube et des hits certifiés diamant comme Laisse-moi, Bazardée ou encore Boucan, le phénomène KeBlack s’impose comme l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Son nouvel album Focus, accompagné de collaborations prestigieuses avec SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa et bien d’autres, promet un show à la hauteur de son talent.Ouverture des portes : 18h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13