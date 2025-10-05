KEBLACK – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

KEBLACK – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers jeudi 11 décembre 2025.

KEBLACK Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec plus d’un milliard de vues sur YouTube et des hits certifiés diamant comme Laisse-moi, Bazardée ou encore Boucan, le phénomène KeBlack s’impose comme l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Son nouvel album Focus – certifié disque d’or, accompagné de collaborations prestigieuses avec SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa et bien d’autres, promet un show à la hauteur de son talent.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86