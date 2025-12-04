KEBLACK – La BAM (La boite à Musiques) Metz

KEBLACK Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec plus d’un milliard de vues sur YouTube et des hits certifiés diamant comme « Laisse-moi », « Bazardée » ou encore « Boucan », le phénomène KeBlack s’impose comme l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Son nouvel album Focus, certifié disque d’or, accompagné de collaborations prestigieuses avec SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa et bien d’autres, promet un show à la hauteur de son talent.

La BAM (La boite à Musiques) 20 BOULEVARD D’ALSACE 57000 Metz 57