KeBlack La BAM Metz

Avec plus d’un milliard de vues sur YouTube et des hits certifiés diamant comme Laisse-moi , Bazardée ou encore Boucan , le phénomène KeBlack s’impose comme l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Son nouvel album Focus, certifié disque d’or, accompagné de collaborations prestigieuses avec SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa et bien d’autres, promet un show à la hauteur de son talent.Tout public
La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est
With over a billion views on YouTube and diamond-certified hits such as « Laisse-moi », « Bazardée » and « Boucan », the KeBlack phenomenon has established himself as one of the most influential artists of his generation. His new album, Focus, certified gold and featuring prestigious collaborations with SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa and many others, promises a show worthy of his talent.
Mit mehr als einer Milliarde Views auf YouTube und mit Diamanten zertifizierten Hits wie « Laisse-moi », « Bazardée » oder « Boucan » etabliert sich das Phänomen KeBlack als einer der markantesten Künstler seiner Generation. Sein neues Album Focus, das mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde, sowie prestigeträchtige Kollaborationen mit SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa und vielen anderen versprechen eine Show, die seinem Talent gerecht wird.
Con oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube e hit certificate diamante come « Laisse-moi », « Bazardée » e « Boucan », il fenomeno KeBlack si è affermato come uno degli artisti più influenti della sua generazione. Il suo nuovo album, Focus, certificato oro, e le sue prestigiose collaborazioni con SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa e molti altri, promettono uno spettacolo degno del suo talento.
Con más de mil millones de visitas en YouTube y éxitos con certificación de diamante como « Laisse-moi », « Bazardée » y « Boucan », el fenómeno KeBlack se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de su generación. Su nuevo álbum, Focus, que ha sido certificado disco de oro, y sus prestigiosas colaboraciones con SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa y muchos otros, prometen un espectáculo a la altura de su talento.
