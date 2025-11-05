KEBLACK – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

KEBLACK – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes mercredi 5 novembre 2025.

KEBLACK Début : 2025-11-05 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : KEBLACKAvec plus d’un milliard de vues sur YouTube et des hits certifiés diamant comme Laisse-moi, Bazardée ou encore Boucan, le phénomène KeBlack s’impose comme l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Son nouvel album Focus – certifié disque d’or, accompagné de collaborations prestigieuses avec SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa et bien d’autres, promet un show à la hauteur de son talent.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30