KEEN’V – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

MOJI x SBOY Début : 2026-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

– Les mineurs de moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)Moji x Sboy, c’est l’alliance rare entre authenticité et énergie.Le duo belge s’est rapidement imposé comme l’un des groupes les plus prometteurs et singuliers de la scène rap francophone. Une musicalité immersive, de l’originalité et de l’audace. Leur capacité à toucher leur génération tout en restant eux-mêmes leur a valu une fanbase fidèle, une audience mensuelle de 850 000 auditeurs, des millions de streams et des scènes à guichets fermés en France, en Belgique et en Suisse.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SUCRE 50 QUAI RAMBAUD 69002 Lyon 69