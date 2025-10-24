KEEN’V – ZENITH DE TOULON Toulon

KEEN’V Début : 2027-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

CORNOLTI PRODUCTION PRÉSENTE : KEEN’VKeen’VA nos 20 ans“Vous avez fait de l’Équilibre Tour une aventure inoubliable. ?Deux ans de scènes, de rires, de larmes, de danse, de partage… et à chaque concert, vous m’avez rappelé pourquoi je fais ce métier : pour vivre ces moments avec vous.Aujourd’hui, on tourne une nouvelle page. Soutenu par l’album “IV saisons”, je repartirai sur les routes pour une tournée qui marquera un nouveau chapitre dans mon histoire… et dans la vôtre. On fêtera bientôt 20 ans de musique, et croyez-moi : ce qui arrive sera un cran au-dessus. Plus grand, plus fort… un vrai spectacle, pensé pour vous, pour nous.J’ai envie qu’on se surprenne, qu’on s’émerveille encore, qu’on chante à s’en casser la voix. ??J’ai envie de vous embarquer dans un voyage où chaque date sera unique, où chaque salle résonnera comme notre maison le temps d’une soirée.Merci pour tout ce qu’on a déjà vécu. Merci pour ce qu’on s’apprête à vivre.Cette tournée, c’est la nôtre. ?Prêts à écrire ensemble la suite de l’histoire ?”

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83