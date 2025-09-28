Keep it safe rue Buffon et place Notre Dame Semur-en-Auxois

Keep it safe rue Buffon et place Notre Dame Semur-en-Auxois dimanche 28 septembre 2025.

Keep it safe

rue Buffon et place Notre Dame Sur le marché Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 12:30:00

fin : 2025-09-28 13:15:00

Date(s) :

2025-09-28

CIE React Public Performances

Un spectacle participatif où la foule devient actrice d’une expérience collective, entre chaos et organisation.

Guidés ou désorientés par des performeurs en vestes jaunes, les spectateurs se déplacent, suivent, s’interrogent et jouent avec les règles.

À travers la danse, le mouvement et quelques objets simples, le groupe explore l’influence, le désir et la liberté au sein d’un rassemblement.

Une performance vivante, imprévisible et pleine d’énergie, où tout peut basculer… surtout si quelqu’un touche à la corde !

Tout public .

rue Buffon et place Notre Dame Sur le marché Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

L’événement Keep it safe Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-09-12 par OT des Terres d’Auxois