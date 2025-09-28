Keep it safe rue Buffon et place Notre Dame Semur-en-Auxois
Keep it safe rue Buffon et place Notre Dame Semur-en-Auxois dimanche 28 septembre 2025.
rue Buffon et place Notre Dame Sur le marché Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-28 12:30:00
fin : 2025-09-28 13:15:00
2025-09-28
CIE React Public Performances
Un spectacle participatif où la foule devient actrice d’une expérience collective, entre chaos et organisation.
Guidés ou désorientés par des performeurs en vestes jaunes, les spectateurs se déplacent, suivent, s’interrogent et jouent avec les règles.
À travers la danse, le mouvement et quelques objets simples, le groupe explore l’influence, le désir et la liberté au sein d’un rassemblement.
Une performance vivante, imprévisible et pleine d’énergie, où tout peut basculer… surtout si quelqu’un touche à la corde !
Tout public .
rue Buffon et place Notre Dame Sur le marché Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Keep it safe
German : Keep it safe
