KEEQAID – LA BULLE CAFE Lille

KEEQAID Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : KEEQAIDKeeqaid s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs du rap français. Révélé avec l’EP GENRE, il enchaîne les succès en single, puis avec sa mixtape Participe, riche en collaborations. Son univers trap, brut et mélodique séduit un large public. Tout comme son concept « Lundi c’est Kee », qui rythme l’actualité musicale, et dans lequel on retrouve les très entêtant Tequila. Soutenu par une communauté active, Keeqaid prépare aujourd’hui son premier album, PATRON.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59