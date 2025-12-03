KEEQAID – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

KEEQAID Début : 2025-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.

EUTERPE PROMOTIONS PRÉSENTE : KEEQAIDKeeqaid s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs du rap français. Révélé avec l’EP GENRE, il enchaîne les succès en single, puis avec sa mixtape Participe, riche en collaborations. Son univers trap, brut et mélodique séduit un large public. Tout comme son concept « Lundi c’est Kee », qui rythme l’actualité musicale, et dans lequel on retrouve les très entêtant Tequila. Soutenu par une communauté active, Keeqaid sortira son premier album, PATRON, le 26.09 prochain ! Lancement des précommandes le 09.07 à 18h.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33