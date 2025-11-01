Keg • Big Trousers SUPERSONIC Paris

KEG (22h30)

(Alt rock – Yorkshire, UK)

Né d’une passion frénétique pour la « chanson », Keg marche sur une fine ligne entre le battement angulaire des sensibilités post-rock contemporaines et un besoin intemporel d’harmonie et d’écriture méticuleuse.

S’inspirant de leurs prédécesseurs Minutemen, Fugazi et Radio 4, le groupe cherche à brouiller les frontières des genres, tout en restant principalement ancré dans l’univers du rock.

Armé de sept musiciens, Keg génère une énergie frénétique et chaotique. Guitares acérées, lignes de synthé bancales, ponctuées de trombone, offrant un aperçu du cerveau d’un homme en pleine confusion. Le groupe refuse de se cantonner à une seule approche, aussi à l’aise dans un son college rock que hardcore. C’est cette indécision qui pousse Keg à explorer sans cesse de nouveaux horizons, plongeant aussi bien dans des paysages ambient que dans une écriture mélodique.

https://alcopop.bandcamp.com/album/funs-over

BIG TROUSERS (21h30)

(Post punk – Londres, UK)

Issu des profondeurs d’Internet, BIG TROUSERS est un tout nouveau duo en costume qui propose son son post-post-punk, véritable référence du genre, à une audience toujours plus nombreuse. Le duo utilise sa plateforme en pleine expansion pour satiriser les problèmes sociaux auxquels sont confrontés les jeunes d’aujourd’hui, tels que les pratiques fiscales (prétendument) insidieuses des magasins de vêtements à bas prix, le monopole des grandes compagnies pétrolières sur les transports et l’angoisse existentielle développée par une surexposition aux contenus Internet superficiels.

Les 3 influences : Black Country new Road, Yard act, Soft play

https://bigtrousersband.bandcamp.com

La suite de la programmation arrive très vite !

Samedi 1 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Squid, Do Nothing & Shame

Le samedi 01 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

