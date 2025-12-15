KEITH HARING Médiathèque François Mitterrand Bassens

KEITH HARING Mercredi 15 avril 2026, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Découvrir le Street-Art avec les oeuvres de Keith Haring, artiste américain aux dessins simples. Les participants pourront imaginer leur propre oeuvre à la manière de cet artiste à partir de dessins à compléter.

inscription et réservation en ligne

+ d’infos

05 57 80 81 78

mediatheque@ville-bassens.fr

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://mediatheque.ville-bassens.fr/inscription-evenement?eventId=222&repetitionId=321&return=aHR0cHM6Ly9tZWRpYXRoZXF1ZS52aWxsZS1iYXNzZW5zLmZyL2FuaW1hdGlvbnMva2VpdGgtaGFyaW5n »}, {« link »: « mailto:mediatheque@ville-bassens.fr »}]

Atelier familial par Isciane Labatut atelier graphique art