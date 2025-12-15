KEITH HARING Médiathèque François Mitterrand Bassens
sur inscription
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Découvrir le Street-Art avec les oeuvres de Keith Haring, artiste américain aux dessins simples. Les participants pourront imaginer leur propre oeuvre à la manière de cet artiste à partir de dessins à compléter.
inscription et réservation en ligne
05 57 80 81 78
mediatheque@ville-bassens.fr
Atelier familial par Isciane Labatut atelier graphique art