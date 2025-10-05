Kellian Camus Trio en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Kellian Camus Trio en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 5 octobre 2025.

Portés par l’improvisation, la liberté rythmique et les harmonies du jazz, ces thèmes familiers – tantôt majestueux, tantôt intimes – prennent une dimension nouvelle, surprenante et vibrante.

Ce projet propose une traversée originale du patrimoine musical classique (Bach, Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, Brahms, Debussy, Ravel) revisité avec audace et élégance.

Kellian Camus : piano

Thomas Choupot : batterie

Gabriel Pierre : contrebasse

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Classiques réinventés — Quand les grandes mélodies de la musique classique se dévoilent sous un nouveau jour.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/