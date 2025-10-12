Kelzmer Quintett Concert Dambach-la-Ville

Kelzmer Quintett Concert Dambach-la-Ville dimanche 12 octobre 2025.

Kelzmer Quintett Concert

26 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Date(s) :

2025-10-12

A l’instar de la musique tzigane, la musique klezmer oscille entre douleur, celle d’une histoire tourmentée, et exubérance, celle de la fête et de la danse.

Ce quintette est d’abord une histoire d’amitié.

Il est fondé à l’initiative du clarinettiste Jérémy Oberdorf, clarinette solo de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et de quatre musiciens issus de l’ensemble instrumental Volutes , parmi lesquels le violon solo et la violoncelle solo de l’ensemble Daniel Elbaz et Kim Nguyen.

Les comparses ont tout d’abord exploré le grand répertoire écrit pour cette formation (Mozart, Brahms…) avant de se tourner vers une musique issue du répertoire klezmer. Cette dernière, au départ de tradition populaire, a bien vite inspiré des compositeurs dits de musique savante , qui au contraire de la tradition populaire, requiert une science de l’écriture musicale. On citera notamment Alexander Krein (1883-1951), dont les deux suites hébraïques sont inscrites au programme.

Après la Shoah, le patrimoine klezmer était en grand péril avant de connaître un regain d’intérêt à partir des années 70. A l’instar de la musique tzigane, la musique klezmer oscille entre douleur, celle d’une histoire tourmentée, et exubérance, celle de la fête et de la danse. .

26 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

English :

Like Gypsy music, klezmer oscillates between the pain of a tormented history and the exuberance of celebration and dance.

German :

Wie die Zigeunermusik schwankt auch die Klezmermusik zwischen dem Schmerz einer bewegten Geschichte und der Ausgelassenheit des Festes und des Tanzes.

Italiano :

Come la musica gitana, la musica klezmer oscilla tra il dolore di una storia tormentata e l’esuberanza della festa e della danza.

Espanol :

Al igual que la música gitana, la música klezmer oscila entre el dolor de una historia atormentada y la exuberancia de la celebración y el baile.

L’événement Kelzmer Quintett Concert Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du pays de Barr