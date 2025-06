KEMMLER en concert à Nantes ! Warehouse Nantes 29 novembre 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 19:00 – 23:00

Gratuit : non Entrée payante — Dès 22€ Tout public – Age maximum : 99

Après son album ‘Alain’ et sa tournée à guichets fermés, Kemmler revient en solo, libre et sincère avec son nouvel album. « Finalement », c’est l’histoire d’un homme devenu père, d’un fils qui a perdu le sien, mais aussi d’un artiste qui reprend pleinement le contrôle de sa vie et de sa carrière. Avec cette tournée intime qui s’annonce intense, Kem invite son public à partager ses réflexions et ses émotions les yeux dans les yeux pour un moment hors du temps.+ Première partie WAREHOUSE : Concert – Culture – ClubPlus qu’un club, le Warehouse c’est aussi une salle de concert !De nombreux styles : Rock, Rap, Hip hop, Pop, Metal, Electro… pour tout les âges !De 8 à 88 ans, vivez des concerts uniques au Warehouse. Rappel accès pour les concerts :?? Moins de 16 ans obligatoirement accompagné·es d’un parent.?? Moins de 18 ans obligatoirement accompagné·es d’une personne majeure. Vous êtes PMR/PSH, nos équipes vous accompagnent dès votre arrivée.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/kemmler-en-concert-a-nantes