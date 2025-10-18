Kemmler en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Kemmler en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris samedi 18 octobre 2025.

Kemmler – Finalement

Kemmler revient en solo, libre, vrai. « Finalement », c’est l’histoire d’un homme devenu père, d’un fils qui

a perdu le sien, d’un artiste qui reprend les rênes de sa vie et de sa

carrière. Ce nouveau projet, c’est de l’authentique, du vécu, du Kemmler pur.

Chaque track est un pas vers l’acceptation, un hommage, une renaissance.

En tournée dès

novembre, avec une dernière date à La Cigale, le 23 janvier.

Infos pratiques Événement sur inscription.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Kemmler pour une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Finalement », le samedi 18 octobre de 16h à 18h.

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Fnac Montparnasse 136, rue de Rennes 75006 Paris

