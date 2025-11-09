KEMMLER – LA CABANE Toulouse

KEMMLER Début : 2025-11-09 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : KEMMLERAprès son album ‘Alain’ et sa tournée à guichets fermés, Kemmler revient en solo, libre et sincère avec son nouvel album. Finalement , c’est l’histoire d’un homme devenu père, d’un fils qui a perdu le sien, mais aussi d’un artiste qui reprend pleinement le contrôle de sa vie et de sa carrière. Avec cette tournée intime qui s’annonce intense, Kem invite son public à partager ses réflexions et ses émotions les yeux dans les yeux pour un moment hors du temps.PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31