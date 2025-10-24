KEMMLER PREMIERE PARTIE – LE LIVE TOULON Toulon

KEMMLER PREMIERE PARTIE Début : 2026-01-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Après son album Alain et sa tournée à guichets fermés, Kemmler revient en solo, libre et sincère avec son nouvel album. Finalement , c’est l’histoire d’un homme devenu père, d’un fils qui a perdu le sien, mais aussi d’un artiste qui reprend pleinement le contrôle de sa vie et de sa carrière. Avec cette tournée intime qui s’annonce intense, Kem invite son public à partager ses réflexions et ses émotions les yeux dans les yeux pour un moment hors du temps.

LE LIVE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83