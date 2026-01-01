Kem’s ou contre Kem’s La Chal Saint-Jean-d’Arves
Kem’s ou contre Kem’s La Chal Saint-Jean-d’Arves mercredi 14 janvier 2026.
Kem’s ou contre Kem’s
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif :
Date :
Début : 2026-01-14 18:30:00
fin : 2026-12-29
Date(s) :
2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-12-29
Partagez un moment convivial autour du célèbre jeu de cartes rires, stratégie et bonne ambiance au rendez-vous !
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
English : Simply card game
Share a convivial moment playing the famous card game: laughter, strategy and a great atmosphere guaranteed!
