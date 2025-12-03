KEN CARSON – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

KEN CARSON Début : 2026-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : KEN CARSONKen Carson s’impose comme la nouvelle star du rap américain. Originaire d’Atlanta, il vient de frapper un grand coup en décrochant son premier numéro 1 au Billboard 200 avec “More Chaos” (Opium/Interscope), son projet le plus ambitieux et explosif à ce jour. Consacré par les médias Complex et Genius comme l’un des meilleurs albums de 2025, ce nouveau chapitre confirme l’univers unique qu’il a imposé avec “A Great Chaos” (certifié platine), emmené par le hit mondial “Overseas”.Icône montante de la génération Opium, Ken Carson bouscule les codes avec son esthétique futuriste, son énergie brute et son influence croissante. En 2025, il est partout : en couverture de Hypebeast, au cœur d’une campagne pour la marque SKIMS, en performance incendiaire à ComplexCon, tête d’affiche du Rolling Loud Australia, et sur scène dans les plus grandes arénas avec Playboi Carti pour la tournée Antagonist 2.0.Avec plus de 4 milliards de streams au compteur, 230 000 billets vendus dans le monde et quatre nouveaux singles certifiés or (“Succubus”, “SS”, “Jennifer’s Body”, “I Need You”), Ken Carson confirme son statut d’artiste incontournable. Adoubé par Young Thug, Jay-Z, Justin Bieber ou encore Anthony Kiedis, il s’impose déjà comme l’une des voix les plus influentes de sa génération.Après avoir joué à guichets fermés au Bataclan, Ken Carson annonce une tournée mondiale “WTF” et une nouvelle date française au Zénith Paris – La Villette le 10 mars 2026.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75