KENDJI GIRAC – LE COLISEE Chartres

KENDJI GIRAC – LE COLISEE Chartres samedi 30 mai 2026.

KENDJI GIRAC Début : 2026-05-30 à 20:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS ET PARISUD PRÉSENTENT : KENDJI GIRACKendji Girac – Tournée Anniversaire : Nos 10 ans !Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28