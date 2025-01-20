Kendji Girac Antarès Le Mans

Kendji Girac

Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 20:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Kendji de retour à Antarès Le Mans !

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit !

RDV le dimanche 1er février 2026 à 20h à Antarès.

Un spectacle Premier Rang. .

English :

Kendji returns to Antarès Le Mans!

German :

Kendji zurück in Antarès Le Mans!

Italiano :

Kendji torna ad Antarès Le Mans!

Espanol :

¡Kendji vuelve a Antarès Le Mans!

