Kendji Girac Antarès Le Mans dimanche 1 février 2026.
Kendji de retour à Antarès Le Mans !
Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit !
RDV le dimanche 1er février 2026 à 20h à Antarès.
Un spectacle Premier Rang. .
Antarès 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
L’événement Kendji Girac Le Mans a été mis à jour le 2025-01-20 par OT Le Mans