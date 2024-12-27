Kendji Girac Nos 10 ans Beauvais
Kendji Girac Nos 10 ans Beauvais samedi 14 février 2026.
Kendji Girac Nos 10 ans
Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit ! .
Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Kendji Girac Nos 10 ans Beauvais a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis