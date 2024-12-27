Kendji Girac Nos 10 ans Beauvais

Kendji Girac Nos 10 ans Beauvais samedi 14 février 2026.

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Kendji vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit ! .

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01

