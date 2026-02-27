Kendji Girac – Nos 10 ans Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 17:00 –

Gratuit : non 40 € à 69 € 40 € à 69 € Billetterie : ospectacles.fr/date/kendji/28-06-2026/ Tout public

Concert Kendji Girac – Tournée Anniversaire : Nos 10 ans ! Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac, l’artiste aux plus de 6 millions d’albums vendus et plus de 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France. Kendji vous attend sur scène pour partager des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.ospectacles.fr/date/kendji/28-06-2026/



