Kendji Tournée anniversaire Brest Arena Brest

Kendji Tournée anniversaire

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France !

Il vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit !

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).

Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Prévente Fans les billets achetés en prévente fan donneront accès aux balances avant le concert du jour.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

