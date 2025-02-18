Kendji Tournée anniversaire Brest Arena Brest
Kendji Tournée anniversaire Brest Arena Brest jeudi 5 février 2026.
Kendji Tournée anniversaire
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 20:00:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Pour célébrer une décennie de succès, l’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus et plus 2 millions de spectateurs conquis, se lance dans une tournée exceptionnelle dans toute la France !
Il vous attend sur scène pour partager ensemble des souvenirs mémorables et créer de nouveaux instants magiques lors d’un voyage musical inédit !
Informations pratiques
Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).
Le début du concert est prévu à 20h00.
Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.
Prévente Fans les billets achetés en prévente fan donneront accès aux balances avant le concert du jour.
Réservation fortement recommandée. .
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Kendji Tournée anniversaire Brest a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole