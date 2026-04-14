Kengo Kuma. Architecture in dialogue du 18/04 au 13/09, Fondation Folon, La Hulpe

Kengo Kuma. Architecture in dialogue du 18/04 au 13/09 18 avril et 13 septembre Fondation Folon Nivelles

5€-15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Cette exposition mettra en lumière le travail du célèbre architecte Kengo Kuma, présenté ici en résonance avec des réflexions et thèmes chers à Jean-Michel Folon : la condition humaine, les défis de la vie moderne et l’espoir d’un avenir plus harmonieux.

L’architecture de Kuma se distingue par sa légèreté, sa douceur et son dialogue avec la nature et la géométrie. Ses bâtiments se fondent dans leur environnement, rétablissant le lien entre les êtres et le monde qui les entoure.

Aux confins de la poésie, l’exposition interroge notre manière de construire, de vivre, et d’imaginer l’architecture, dans un monde où le progrès nous éloigne des lieux auxquels nous appartenons véritablement.

Cette exposition est organisée dans le cadre des « 160 ans d’amitié entre le Japon et la Belgique » et en collaboration avec Kengo Kuma & Associates, l’ambassade du Japon en Belgique, Nihonjinkai, l’association Japonaise de Belgique et Wallonie-Bruxelles International.

Avec le soutien de la Région wallonne, la Province du Brabant wallon, Visit Wallonia, ULB Faculté d’architecture/La Cambre Horta, Delen Bank, Uhoda, Its wood, AGC Glass Europe, Atenor, commune de La Hulpe, La Première, Musiq3, Le Soir, Soir Mag et TVCOM.

Fondation Folon Drève de la Ramée 6A, 1310 La Hulpe La Hulpe 1310 Nivelles Brabant wallon [{« type »: « link », « value »: « https://fondationfolon.be/expo/kengo-kuma-architecture-exposition/ »}]

Exposition inédite sur le travail de l’architecte japonais, Kengo Kuma. Architecture design

Takumi Ota