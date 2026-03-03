Kenny Festival

Reygade Corrèze

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

2026-09-12

Le plus grand rassemblement de pilotes Motocross et Quad en Europe 700 pilotes, 70 courses, 14 catégories, 2 jours de plaisir! C’est précisément en Corrèze que près de 700 pilotes retrouvent chaque année la route d’un pèlerinage qui les mènent à Reygades pour y disputer l’une des dernières courses d’une saison pour certains bien remplie Pas de challenge, pas de championnat, juste le plaisir de se retrouver pour quelques tours sur un circuit bien huilé, étudié pour tous les niveaux de pilotage Au menu d’un week-end chargé qui va souvent jusqu’à la nuit, près de 70 courses se succèdent réparties en 14 catégories toutes différentes débutants, jeunes espoirs, nationaux, vétérans, vieilles gloires, quad et internationaux ; tous y trouvent leur compte Réservation en ligne Parkings gratuits .

Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

