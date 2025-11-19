KENNY – JOSEPHINE B – NANTES Nantes

KENNY Début : 2025-12-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Un spectacle hommage aux femmes ! (et aux hommes qui les supportent…)Kenny est un homme, un vrai !Très loin des clichés masculins, Il déteste, le foot et la bière. Il préfère le patinage artistique et les cocktails… L’homme moderne, c’est surement lui !Ni gay, ni macho, dans ce spectacle vous découvrirez un homme sensible avec un côté féminin très présent dans chaque aspect de sa vie.D’une jeunesse doucement agitée à une vie de couple banalement tumultueuse, durant plus d’une heure Kenny rend un hommage tantôt drôle, tantôt émouvant aux femmes de sa vie mais n’oublie pas toutes les autres ! Mesdames, vous allez enfin comprendre pourquoi vos petits “charmes” s’appellent en réalité des défauts.Messieurs, vous n’êtes pas seul à souffrir … venez, c’est aussi un cercle de parole où on se dit tout !Kenny explose un à un les clichés sexistes, en assumant avec tendresse et autodérision tous ses petits côtés “Princesse” comme il les appellent, car après tout, l’homme est une femme comme les autres !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44