KENÔZEN DÉMONSTRATION BEAT BOX TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

KENÔZEN DÉMONSTRATION BEAT BOX

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Champion du monde de Beat Box avec son duo Akindé, Kenôzen vous fait découvrir cette pratique musicale vieille comme le monde!

Dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines 2026 (du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026 7ème édition)Kenôzen met en jeu la voix et le corps, qui est un des piliers de la culture hip-hop. .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

World Beat Box champion with his duo Akindé, Kenôzen introduces you to this age-old musical practice!

L’événement KENÔZEN DÉMONSTRATION BEAT BOX Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE