Kent Hypnose Spectacle Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
L’Hypnotiseur Breton est de retour avec un nouveau spectacle !
Et si vous aviez en vous des ressources insoupçonnées ? Dans ce nouveau spectacle, Kent vous embarque dans les méandres de votre inconscient ! Cette partie méconnue de nous-même, où nous stockons toutes nos ressources, nos savoirs, nos apprentissages, au-delà de nos croyances limitantes l’Hypnose.
Qui n’a jamais rêvé de rencontrer sa superstar préférée, de gagner une compétition ? Et pourquoi pas, vivre ses rêves les plus fous en totale immersion ?
Informations pratiques
Placement libre, assis.
A partir de 10 ans.
Organisé par Arsenal Productions.
Réservation conseillée. .
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
