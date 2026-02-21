Kent Hypnose Spectacle Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Kent Hypnose Spectacle

Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

L’Hypnotiseur Breton est de retour avec un nouveau spectacle !

Et si vous aviez en vous des ressources insoupçonnées ? Dans ce nouveau spectacle, Kent vous embarque dans les méandres de votre inconscient ! Cette partie méconnue de nous-même, où nous stockons toutes nos ressources, nos savoirs, nos apprentissages, au-delà de nos croyances limitantes l’Hypnose.

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer sa superstar préférée, de gagner une compétition ? Et pourquoi pas, vivre ses rêves les plus fous en totale immersion ?

Informations pratiques

Placement libre, assis.

A partir de 10 ans.

Organisé par Arsenal Productions.

Réservation conseillée. .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

