Kentza Noël’Land : marché de Noël local et artisanal Kintzheim
samedi 28 novembre 2026 · Kintzheim
Informations pratiques
Kintzheim
Kentza Noël’Land : marché de Noël local et artisanal
1 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 15:00:00
fin : 2026-11-28 21:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Marché de Noël convivial mettant en avant les artistes, artisans et commerçants locaux de Kintzheim
Marché de Noël convivial mettant en avant les artistes, artisans et commerçants locaux de Kintzheim. 0 .
1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 95 09 59 kentza.noelland@gmail.com
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English :
A festive Christmas market showcasing local artists, artisans, and merchants from Kintzheim
L’événement Kentza Noël’Land : marché de Noël local et artisanal Kintzheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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