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AGENDA · Kintzheim

Kentza Noël’Land : marché de Noël local et artisanal Kintzheim

samedi 28 novembre 2026 · Kintzheim

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 rue de la Liberté
Ville
67600 Kintzheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Kintzheim

Kentza Noël’Land : marché de Noël local et artisanal

1 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 15:00:00
fin : 2026-11-28 21:00:00

Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29

Marché de Noël convivial mettant en avant les artistes, artisans et commerçants locaux de Kintzheim
Marché de Noël convivial mettant en avant les artistes, artisans et commerçants locaux de Kintzheim. 0  .

1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 95 09 59  kentza.noelland@gmail.com

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English :

A festive Christmas market showcasing local artists, artisans, and merchants from Kintzheim

L’événement Kentza Noël’Land : marché de Noël local et artisanal Kintzheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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