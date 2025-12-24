Kēpa | Cavale, Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Kēpa | Cavale

Samedi 11 avril 2026 à partir de 20h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 17 EUR

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Le théâtre de l’Oeuvre accueille Képa

Plongez dans une expérience musicale hors du temps avec Kēpa, artiste singulier à la croisée de la surf music, des westerns spaghetti et de la douceur tropicale.



Après le succès retentissant de son dernier album — salué par la presse (Télérama, France Inter, FIP) et une tournée marathon de 80 dates — Kēpa revient avec un nouveau concert instrumental immersif, imaginé comme un voyage intérieur, entre groove minimaliste et rêverie cinématographique. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 17 20 assolapaix@yahoo.fr

