KEPA – THEATRE DE L’OEUVRE Marseille

KEPA Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Plongez dans une expérience musicale hors du temps avec Kepa, artiste singulier à la croisée de la surf music, des westerns spaghetti et de la douceur tropicale.Après le succès retentissant de son dernier album — salué par la presse (Télérama, France Inter, FIP) et une tournée marathon de 80 dates — Kepa revient avec un nouveau concert instrumental immersif, imaginé comme un voyage intérieur, entre groove minimaliste et rêverie cinématographique.

THEATRE DE L’OEUVRE 1 RUE MISSION DE FRANCE 13001 Marseille 13