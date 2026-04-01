Ker Stears, château néogothique Château de Ker-Stears Brest

Ker Stears, château néogothique

Château de Ker-Stears 105 Chemin de Ker Stears Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13 16:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08

Avec son nom mêlant sonorités bretonnes et britanniques et son allure à la fois austère et pittoresque, cette ancienne demeure privée surplombant la Rade de Brest suscite la curiosité. La visite vous invite à pousser les portes du Poudlard Brestois , aujourd’hui Lycée Fénelon. Découvrez son histoire du 19ème siècle à nos jours, et explorez ses deux tours néogothiques qui dominent la rade.

Informations pratiques

Durée 1h30

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, par téléphone, au guichet ou en ligne (places limitées).

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participant minimum (5) n’est pas atteint. .

Château de Ker-Stears 105 Chemin de Ker Stears Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English : Ker Stears, château néogothique

L’événement Ker Stears, château néogothique Brest a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue