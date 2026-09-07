Kerdel, 600 ans d’histoire, Maison Natale de Pierre Guillemot, Bignan

Informations pratiques

Kerdel, 600 ans d’histoire 19 et 20 septembre Maison Natale de Pierre Guillemot Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Attestée depuis 1428, la maison natale de Pierre Guillemot (1759-1805), chef chouan surnommé le « roi de Bignan » existe toujours en 2026, meublée comme au 18e siècle.

Achetée en 1991 par l’association Pierre Guillemot, elle a été entièrement rénovée par les bénévoles de l’association.

Elle est ouverte au public tous les été depuis 2014 et chaque année une nouvelle exposition est présentée, consacrée à la chouannerie et à la Révolution française.

Maison Natale de Pierre Guillemot Kerdel, 56500, Bignan Bignan 56500 Morbihan Bretagne 02 97 60 49 06 https://bignanroue.jimdofree.com/ De Marguerite de Kerdel (1428) au milieu du 19ème siècle, le village Kerdel est un domaine unique et solitaire, propriété et lieu de naissance en 1759 de Pierre Guillemot alias le Roi de Bignan, qui aux côtés de Georges Cadoudal, devient le chef chouan le plus populaire.

Après 600 ans d’histoire et 30 années de restauration par l’association Pierre Guillemot, ce lieu est devenu un lieu de mémoire dédié à la chouannerie morbihannaise et au Roi de Bignan et un lieu témoin d’un patrimoine rural breton du centre Morbihan du 18ème siècle.

Attestée depuis 1428, la maison natale de Pierre Guillemot existe toujours en 2026.

© Association Pierre Guillemot