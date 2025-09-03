KEREN ANN – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

KEREN ANN – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes jeudi 19 mars 2026.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : KEREN ANNSeptembre prochain marquera le retour de Keren Ann avec Paris Amour, son dixième album studio. Fidèle à sa signature, l’artiste y déploie son songwriting riche, intimiste et précis. Sa production solaire et élégante témoigne une fois de plus d’un attachement profond à l’esthétique du son. Paris Amour cultive ce grand soleil qui fait depuis toujours la force tranquille de Keren Ann.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30