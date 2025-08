Keren Ann Salle Paul Fort Nantes

Keren Ann Salle Paul Fort Nantes mardi 19 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 20:30 –

Gratuit : non 35€ Adulte

Sa production solaire et élégante témoigne une fois de plus d’un attachement profond à l’esthétique du son. Paris Amour cultive ce grand soleil qui fait depuis toujours la force tranquille de Keren Ann.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000