Kerfany Ciné-Débat avec Joël Chapron (Journaliste et historien du cinéma) et Régis Wargnier (réalisateur) Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer mardi 21 octobre 2025.

Kerfany Ciné-Débat avec Joël Chapron (Journaliste et historien du cinéma) et Régis Wargnier (réalisateur)

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21 23:00:00

2025-10-21

En avant-première

Deux procureurs

5 novembre 2025 en salle | 1h 58min | Drame, Historique

De Sergei Loznitsa |

Avec Aleksandr Kuznetsov, Aleksandr Filippenko, Anatoliy Belyy

Film commenté et décrypté par Joël Chapron, journaliste et historien du cinéma

Synopsis

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur-général à Moscou. A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

