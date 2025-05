Kergré en Juin A table ! – Rue de Kergillouard Ploumagoar, 14 juin 2025 14:30, Ploumagoar.

Côtes-d’Armor

Kergré en Juin A table ! Rue de Kergillouard Bois de Kergré Ploumagoar Côtes-d’Armor

Kergré en Juin 2025 revient à Ploumagoar avec une édition placée sous le signe de la convivialité et du plaisir culinaire. Ce rendez-vous annuel se déroulera dans le cadre verdoyant du bois de Kergré. Dès la veille, l’inauguration de la carte verte viendra marquer l’engagement écologique de la commune. Petits et grands sont invités à partager un après-midi festif, créatif et savoureux. .

Rue de Kergillouard Bois de Kergré

Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

