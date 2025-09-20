Kerjean de A à Z Château de Kerjean Saint-Vougay

Kerjean de A à Z 20 et 21 septembre Château de Kerjean Finistère

Activité clé en main – Public : Famille. JEP / 20 et 21 septembre 2025, samedi et dimanche en continu de 10h à 18h.

Prix : Gratuit‎

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A comme arcades, B comme balcon, C comme cheminée… équipé d’un abécédaire illustré, partez à la découverte du Château de Kerjean.

Au cours de votre exploration, tel un seigneur de la Renaissance, choisissez les meilleurs modèles architecturaux et composez l’édifice de vos rêves !

Château de Kerjean Château de Kerjean, 29440, Saint-Vougay Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne 02 98 69 93 69 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kerjean https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ La construction du château actuel commence probablement vers 1542 et n’est sans doute pas achevée à la fin du siècle. On y décèle une influence de Philibert de l’Orme. Bâti sur un plan quadrangulaire, il est doté de remparts et de quatre tours d’angle qui attestent de son rôle militaire, par ailleurs mal connu. Des travaux effectués au début du 18e siècle sont suivis par une dégradation et une ruine progressives après 1755 (destruction du pavillon nord-est), agravée par les déprédations révolutionnaires. Préservé à peu près au cours du 19e siècle, le château de Kerjean est acquis par l’Etat et classé monument historique en 1911. Il abrite désormais le Musée breton.

