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Kermesse à la ferme La Parenthèse Cambernon

Kermesse à la ferme La Parenthèse Cambernon

Kermesse à la ferme La Parenthèse Cambernon samedi 18 avril 2026.

Adresse : Le Vert Bouillon

Ville : 50200 Cambernon

Département : Manche

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cambernon

Kermesse à la ferme La Parenthèse

Le Vert Bouillon Cambernon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Kermesse à la ferme La Parenthèse à Cambernon, pour petits et grands, 14h-18h. Sans réservation. Prix libre. Visites de la ferme en continu.
Spectacle Albert Les Saltimbrés à 16h, concert de Bouge !
Nombreux stands et jeux, crêpes et buvette.   .

Le Vert Bouillon Cambernon 50200 Manche Normandie +33 6 59 56 64 72  laparenthese50200@gmail.com

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English : Kermesse à la ferme La Parenthèse

L’événement Kermesse à la ferme La Parenthèse Cambernon a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme

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