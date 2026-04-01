Cambernon

Kermesse à la ferme La Parenthèse

Le Vert Bouillon Cambernon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Kermesse à la ferme La Parenthèse à Cambernon, pour petits et grands, 14h-18h. Sans réservation. Prix libre. Visites de la ferme en continu.

Spectacle Albert Les Saltimbrés à 16h, concert de Bouge !

Nombreux stands et jeux, crêpes et buvette. .

Le Vert Bouillon Cambernon 50200 Manche Normandie +33 6 59 56 64 72 laparenthese50200@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kermesse à la ferme La Parenthèse

L’événement Kermesse à la ferme La Parenthèse Cambernon a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme