Kermesse à la ferme La Parenthèse Cambernon
Kermesse à la ferme La Parenthèse Cambernon samedi 18 avril 2026.
Cambernon
Kermesse à la ferme La Parenthèse
Le Vert Bouillon Cambernon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Kermesse à la ferme La Parenthèse à Cambernon, pour petits et grands, 14h-18h. Sans réservation. Prix libre. Visites de la ferme en continu.
Spectacle Albert Les Saltimbrés à 16h, concert de Bouge !
Nombreux stands et jeux, crêpes et buvette. .
Le Vert Bouillon Cambernon 50200 Manche Normandie +33 6 59 56 64 72 laparenthese50200@gmail.com
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English : Kermesse à la ferme La Parenthèse
L’événement Kermesse à la ferme La Parenthèse Cambernon a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme
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