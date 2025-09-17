Kermesse à la maison de retraite Le Félibrige Maison de retraite publique Le Félibrige Marignane

Kermesse à la maison de retraite Le Félibrige Maison de retraite publique Le Félibrige Marignane mercredi 17 septembre 2025.

Kermesse à la maison de retraite Le Félibrige

Mercredi 17 septembre 2025 de 10h30 à 17h. Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Kermesse pour tous ! Venez profiter d’une journée festive avec animations, stands et tombola.

Une buvette sera à votre disposition, sur place, pour vous rafraîchir.

Vous êtes attendus très nombreux pour passer un moment convivial !

.

Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 48 69

English :

Fair for all! Come and enjoy a festive day with entertainment, stalls and a tombola.

A refreshment bar will be available on site.

We look forward to seeing many of you there!

German :

Kirmes für alle! Genießen Sie einen festlichen Tag mit Animationen, Ständen und einer Tombola.

Vor Ort steht Ihnen ein Getränkestand zur Verfügung, an dem Sie sich erfrischen können.

Sie werden zahlreich erwartet, um einen geselligen Moment zu verbringen!

Italiano :

Fiera per tutti! Venite a godervi una giornata di festa con intrattenimento, bancarelle e una tombola.

In loco sarà presente un punto di ristoro.

Ci auguriamo di vedervi numerosi!

Espanol :

Feria para todos Venga y disfrute de un día festivo con entretenimiento, puestos y una tómbola.

Habrá un bar con refrescos.

¡Esperamos ver a muchos de ustedes allí!

L’événement Kermesse à la maison de retraite Le Félibrige Marignane a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Marignane