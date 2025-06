Kermesse Aillevillers-et-Lyaumont 13 juillet 2025 15:00

Kermesse à Aillevillers et Lyaumont le 13 juillet sur la place Bolle à partir de 15 heures jeux divers et variés casse boites, palets, fronde, casse noix, anneaux etc. (0,50€ la partie) tombola nombreux lots à gagner Platine disque, machine à soda, lampe enceinte Bluetooth, power bank, sac isotherme et plus encore (2 € le ticket) buvette, plancha repas 15€ à réserver avant le 7 juillet à la Mairie.

Tirage des feux d’artifice en fin de soirée offert par la Mairie . .

Place Pierre Bollé

Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 02 56 46 comitedesfetesaillevillers@gmail.com

