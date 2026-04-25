Sarrebourg

Kermesse amitié franco-turque

Place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

La kermesse culturelle de l’association amitié franco-turque, propose un programme varié avec de la gastronomie traditionnelle généreuse, des animations dont danses traditionnelles, des jeux… L’accès est ouvert à tous.Tout public

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Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est hanife.dinc38@gmail.com

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English :

The cultural fair organized by the Franco-Turkish Friendship Association, offers a varied program with generous traditional gastronomy, entertainment including traditional dances, games… Admission is open to all.

L’événement Kermesse amitié franco-turque Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG