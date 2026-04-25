Kermesse amitié franco-turque Sarrebourg
Kermesse amitié franco-turque Sarrebourg samedi 16 mai 2026.
Sarrebourg
Kermesse amitié franco-turque
Place du Marché Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
La kermesse culturelle de l’association amitié franco-turque, propose un programme varié avec de la gastronomie traditionnelle généreuse, des animations dont danses traditionnelles, des jeux… L’accès est ouvert à tous.Tout public
0 .
Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est hanife.dinc38@gmail.com
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English :
The cultural fair organized by the Franco-Turkish Friendship Association, offers a varied program with generous traditional gastronomy, entertainment including traditional dances, games… Admission is open to all.
L’événement Kermesse amitié franco-turque Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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