KERMESSE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Mont Lozère et Goulet

KERMESSE AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Salle multifonction du Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : 

Début : 2025-12-13 14:30:00

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Les Loisirs Jeunes du Goulet vous attendent nombreux samedi 13 décembre à 14h30 à la salle multifonction du Bleymard pour la kermesse au profit du Téléthon. Au programme jeux, animations, structure gonflable, maquillage et goûter.

Tarif 5€/enfant. Venez vous amuser tout en soutenant la recherche.

Salle multifonction du Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

English :

The Loisirs Jeunes du Goulet are looking forward to seeing you on Saturday December 13 at 2.30pm at the Salle Multifonction in Le Bleymard for their annual fair in aid of the Telethon. On the program: games, entertainment, inflatable structure, face painting and snacks.

Price: 5€/child. Come and have fun while supporting research.

