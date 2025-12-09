Kermesse Place du Golhérez Auray

Kermesse

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 22:00:00

2025-12-09

Théâtre

Dès 10 ans

Le monde est en crise, et nous sommes nés dedans. C’est à nous de le changer, c’est une évidence… Et si on commençait par une chenille ?

La chenille est une danse où des gens qui ne se connaissent pas, se prennent par les épaules, regardent dans le même sens et deviennent un peuple. La Cabale

Faire la chenille tous ensemble un soir de représentation. Le projet est simple et pourtant ce rituel festif, en apparence anodin, est source de puissante réaction rejet, plaisir, euphorie. Pour certains, on touche même à la tradition. Avec la chenille pour point de départ, le collectif La Cabale questionne notre rapport au ridicule et à la honte et fait de cette danse un sujet politique, sociologique et écologique.

Kermesse pourrait être une expérience sociale. Serions-nous capables d’amorcer une réconciliation nationale autour d’une danse ? Et si pour sauver le monde, il fallait commencer par se sauver de soi ?

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne.

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

