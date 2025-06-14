KERMESSE – Place de la Mairie Bérat 14 juin 2025 15:00
Haute-Garonne
KERMESSE Place de la Mairie L’ÉCOLE PRIMAIRE Bérat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-14 15:00:00
fin : 2025-06-14
Date(s) :
2025-06-14
L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES VOUS INVITE À SA KERMESSE
CHATEAUX GONFLABLES
JEUX ET ACTIVITÉS
BUVETTE GOURMANDISES .
Place de la Mairie L’ÉCOLE PRIMAIRE
Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 13
English :
THE PARENTS’ ASSOCIATION
INVITES YOU TO ITS SCHOOL FAIR
German :
DIE ELTERNVEREINIGUNG
LÄDT SIE ZU SEINER KIRMES EIN
Italiano :
L’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI
VI INVITA ALLA SUA FIERA
Espanol :
LA ASOCIACIÓN DE PADRES
LE INVITA A SU FERIA
L’événement KERMESSE Bérat a été mis à jour le 2025-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE