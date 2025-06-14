KERMESSE – Place de la Mairie Bérat 14 juin 2025 15:00

Haute-Garonne

KERMESSE  Place de la Mairie L’ÉCOLE PRIMAIRE Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-14 15:00:00
fin : 2025-06-14

Date(s) :
2025-06-14

L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES VOUS INVITE À SA KERMESSE
CHATEAUX GONFLABLES
JEUX ET ACTIVITÉS
BUVETTE GOURMANDISES   .

Place de la Mairie L’ÉCOLE PRIMAIRE
Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 13 

English :

THE PARENTS’ ASSOCIATION
INVITES YOU TO ITS SCHOOL FAIR

German :

DIE ELTERNVEREINIGUNG
LÄDT SIE ZU SEINER KIRMES EIN

Italiano :

L’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI
VI INVITA ALLA SUA FIERA

Espanol :

LA ASOCIACIÓN DE PADRES
LE INVITA A SU FERIA

L’événement KERMESSE Bérat a été mis à jour le 2025-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE