KERMESSE – Place de la Mairie Bérat 14 juin 2025 15:00

Haute-Garonne

KERMESSE Place de la Mairie L’ÉCOLE PRIMAIRE Bérat Haute-Garonne

L’ASSOCIATION DES PARENTS

D’ÉLÈVES VOUS INVITE À SA KERMESSE

CHATEAUX GONFLABLES

JEUX ET ACTIVITÉS

BUVETTE GOURMANDISES .

Place de la Mairie L’ÉCOLE PRIMAIRE

Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 13

English :

THE PARENTS’ ASSOCIATION

INVITES YOU TO ITS SCHOOL FAIR

German :

DIE ELTERNVEREINIGUNG

LÄDT SIE ZU SEINER KIRMES EIN

Italiano :

L’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

VI INVITA ALLA SUA FIERA

Espanol :

LA ASOCIACIÓN DE PADRES

LE INVITA A SU FERIA

