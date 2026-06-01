Blérancourt

Kermesse Blérancourt

Blérancourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:10:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous le 26 juin 2026 à partir de 16h10 à Blérancourt.

Au programme

De nombreux lots à gagner.

Des jeux pour toute la famille.

De délicieux gâteaux.

Des boissons pour se régaler.

Un spectacle incroyable des enfants.

Pré-vente des ticket prochainement devant l’école.

Achat de ticket disponible le jour de la kermesse.

Informations au 03 23 39 60 08

Rendez-vous le 26 juin 2026 à partir de 16h10 à Blérancourt.

Au programme

De nombreux lots à gagner.

Des jeux pour toute la famille.

De délicieux gâteaux.

Des boissons pour se régaler.

Un spectacle incroyable des enfants.

Pré-vente des ticket prochainement devant l’école.

Achat de ticket disponible le jour de la kermesse.

Informations au 03 23 39 60 08 .

Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 60 08

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English :

See you on June 26, 2026, starting at 4:10 p.m. in Blérancourt.

On the program:

Plenty of prizes to win.

Games for the whole family.

Delicious cakes.

Refreshments to enjoy.

An incredible children’s show.

Advance ticket sales: coming soon in front of the school.

Tickets for purchase: available on the day of the fair.

For more information, call 03 23 39 60 08

L’événement Kermesse Blérancourt Blérancourt a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard