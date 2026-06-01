Kermesse Blérancourt Blérancourt
Kermesse Blérancourt Blérancourt vendredi 26 juin 2026.
Blérancourt
Kermesse Blérancourt
Blérancourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:10:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous le 26 juin 2026 à partir de 16h10 à Blérancourt.
Au programme
De nombreux lots à gagner.
Des jeux pour toute la famille.
De délicieux gâteaux.
Des boissons pour se régaler.
Un spectacle incroyable des enfants.
Pré-vente des ticket prochainement devant l’école.
Achat de ticket disponible le jour de la kermesse.
Informations au 03 23 39 60 08
Rendez-vous le 26 juin 2026 à partir de 16h10 à Blérancourt.
Au programme
De nombreux lots à gagner.
Des jeux pour toute la famille.
De délicieux gâteaux.
Des boissons pour se régaler.
Un spectacle incroyable des enfants.
Pré-vente des ticket prochainement devant l’école.
Achat de ticket disponible le jour de la kermesse.
Informations au 03 23 39 60 08 .
Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 60 08
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English :
See you on June 26, 2026, starting at 4:10 p.m. in Blérancourt.
On the program:
Plenty of prizes to win.
Games for the whole family.
Delicious cakes.
Refreshments to enjoy.
An incredible children’s show.
Advance ticket sales: coming soon in front of the school.
Tickets for purchase: available on the day of the fair.
For more information, call 03 23 39 60 08
L’événement Kermesse Blérancourt Blérancourt a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard