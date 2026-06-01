Boissy-lès-Perche

Kermesse

3 Rue Pierre Lefébure Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les écoles de Boissy-lès-Perches vous convivent à leur grande kermesse ! Jeux, animations, tombola, buvette à volonté !

Les écoles de Boissy-lès-Perches vous convivent à leur grande kermesse ! Jeux, animations, tombola, buvette à volonté ! .

3 Rue Pierre Lefébure Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 17 92 89 63

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English :

The schools of Boissy-l’E-Perches invite you to their big fair! Games, entertainment, a raffle, and refreshments galore!

L’événement Kermesse Boissy-lès-Perche a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE