Kermesse Boissy-lès-Perche
Kermesse Boissy-lès-Perche samedi 27 juin 2026.
Boissy-lès-Perche
Kermesse
3 Rue Pierre Lefébure Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Les écoles de Boissy-lès-Perches vous convivent à leur grande kermesse ! Jeux, animations, tombola, buvette à volonté !
Les écoles de Boissy-lès-Perches vous convivent à leur grande kermesse ! Jeux, animations, tombola, buvette à volonté ! .
3 Rue Pierre Lefébure Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 17 92 89 63
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English :
The schools of Boissy-l’E-Perches invite you to their big fair! Games, entertainment, a raffle, and refreshments galore!
L’événement Kermesse Boissy-lès-Perche a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE